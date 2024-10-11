Dünyanın En Büyük Yatlarından Sunrays, Fethiye'de Yakıt İkmal Etti

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen 'Sunrays' yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi. Hintli milyarder Ravi Ruia'ya ait olduğu öğrenilen 86 metre uzunluğundaki Sunrays 260 ton yakıt ikmali yaptı.

Fethiye Limanı İskelesi'ne bağlanan Cayman Adaları bayraklı 86 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki lüks mega yata İzmir Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 260 bin litre akaryakıt karadan ikmal edildi. Hintli milyarder Ravi Ruia'ya ait mega yatı Fethiye İskelesi'nde gören yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çekerken, göz kamaştıran mega yatta 25 görevli personel gün boyu temizlik yaptı.

Hollanda'da 2010 yılında inşa edilen yat dans pisti, güzellik salonu, spa, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor. 3 vip olmak üzere 9 süit kamarada 12 misafir ağırlayabilen lüks yatta 25 kişilik mürettebat görev yapıyor. Değerinin tahminen 150 milyon dolar olduğu öğrenilen mega yatın yıllık maliyetinin de 10 - 15 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor.

Hintli milyarder parti düzenlemişti

Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde Hintli milyarder Ravi Ruia, Sunrays adlı teknesiyle Bodrum Türkbükü'ne gelerek mega yatında bir akşam parti düzenlemiş ve davete yaklaşık 100 özel konuk katılmıştı. Ağabeyi Shashi Ruia ile Essar Grup'u kuran Ravi Ruia en zengin Hintliler arasında yer alıyor. Petrol ve gaz arama, madencilik, perakendecilik alanlarında faaliyet gösteren Essar Grup'u iki kardeş beraber yönetiyor. Sunrays'ın akaryakıt ikmalinin ardından yurt dışına çıkması bekleniyor. - MUĞLA