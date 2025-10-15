Haberler

Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde Kadın Çiftçilere Teşekkür

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kadın çiftçilerin önemine vurgu yaparak, onlara teşekkür etti.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, kadın çiftçilerin gününü kutladı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde; üretimin her aşamasında alın teriyle toprağa bereket, sofralarımıza emek taşıyan tüm kadın çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Emekleriyle geleceği yeşerten kadınlarımızın günü kutlu olsun. Kadın çiftçilerimiz geleceğe umut taşıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
