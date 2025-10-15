Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde Kadın Çiftçilere Teşekkür

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, kadın çiftçilerin gününü kutladı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde; üretimin her aşamasında alın teriyle toprağa bereket, sofralarımıza emek taşıyan tüm kadın çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Emekleriyle geleceği yeşerten kadınlarımızın günü kutlu olsun. Kadın çiftçilerimiz geleceğe umut taşıyor" dedi. - BİLECİK