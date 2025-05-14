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Dünya Çiftçiler Günü'nde Kırşehir'de Ödüller Sahiplerini Buldu

Dünya Çiftçiler Günü'nde Kırşehir'de Ödüller Sahiplerini Buldu
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Kırşehir'de Dünya Çiftçiler Günü'nde düzenlenen törende, tarım sektörüne katkı sağlayan genç ve yaşlı çiftçilere ödüller verildi. Ziraat Odası Başkanı, lokal yağışların bazı bölgelerde zarar verdiğini açıkladı.

Dünya Çiftçiler Günü'nde genç ve yaşlı çiftçiler ödül aldı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de tarım sektörüne katkı sağlayan genç ve yaşlı çiftçilere düzenlenen törenle plaket verildi.

Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, lokal yağışların çiftçiye bazı bölgelerde zarar verdiğini belirterek, "Bu yıl lokal yağışlardan dolayı bazı ürünlerde zarar oluştu. Ancak genel anlamda üretimde büyük bir sıkıntı yaşanmadı" dedi.

Ziraat Odası tarafından düzenlenen programda, genç çiftçiler Kerem Mehmet Altunsaray ve Ülkü Özdemir ile en yaşlı çiftçi Safiye Özbek ile Sabri Maraş'a plaket takdim edildi. Mehmet Altunsaray ve Ülkü Özdemir, babalarından öğrendikleri çiftçiliği üniversite ile destekleyerek geliştirmek istediklerini söyledi.

Program sonunda çiftçilere teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Yerel
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