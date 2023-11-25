Üye Girişi
Haberler

Dumlupınar'da Filistin için hayır çarşısı

Son Güncelleme:
Yerel Haberler
Abone Ol

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Filistin'e destek amacıyla hayır çarşısı açıldı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Filistin'e destek amacıyla hayır çarşısı açıldı.

Dumlupınar pazar yerinde açılan hayır çarşısına Kaymakam Büşra Güllü Özpınar, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Jandarma Komutanı Celal Yılmaz, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, mahalle ve köy muhtarları daire amirleri ve ilçe halkı katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dumlupınar Filistin Kütahya Güllü Etkinlikler Yerel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title