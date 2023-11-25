Dumlupınar'da Filistin için hayır çarşısı
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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Filistin'e destek amacıyla hayır çarşısı açıldı.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Filistin'e destek amacıyla hayır çarşısı açıldı.
Dumlupınar pazar yerinde açılan hayır çarşısına Kaymakam Büşra Güllü Özpınar, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Jandarma Komutanı Celal Yılmaz, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, mahalle ve köy muhtarları daire amirleri ve ilçe halkı katıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel