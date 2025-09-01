Düğünde Damada 250 Bin TL Değerinde Hint Horozu Hediye Edildi

Düğünde Damada 250 Bin TL Değerinde Hint Horozu Hediye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir düğünde, damat Alaattin Karakullukçu'ya arkadaşının hediye ettiği 250 bin TL değerindeki 'Çilli' adlı Hint horozu, düğün sırasında büyük şaşkınlık yarattı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir düğünde damada arkadaşı tarafından 250 bin TL değerinde Hint horozu hediye edildi. Takı yerine aldığı sıra dışı hediye karşısında şaşkına dönen damat, 'Çilli' adlı horozla birlikte oynayıp eğlendi.

Alaattin ile Gülay Karakullukçu çiftinin düğünlerinde damadın arkadaşlarından Burhan İnan, salonun oyun pistine bir çantayla geldi. Açılan çantanın içinden Hint horozu çıktı. Kendisine takı olarak hediye edilen horozu gören damadın ve düğüne gelenlerin şaşkınlık yaşadığı o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

'Çilli' adlı horoz yetiştiren Burhan İnan, "Yakın arkadaşım olan damada dostluğumuzun simgesi olarak kümesimizin en kıymetlisi olan Hint horozunu hediye ettim" dedi. İnan, horozun fiyatının 250 bin TL olduğunu söyledi.

Damat Alaattin Karakullukçu ise "Burhan abimiz en gözde horozunu bana hediye etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Endonezya'da protestolara yol açan milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi

Gösteriler ülkeyi küle çevirince, Devlet Başkanı geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkonda dehşete düşüren manzara: Görenler telefona sarıldı

Balkonda dehşete düşüren manzara: Görenler telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.