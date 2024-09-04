DTSO Tarım ve Orman İl Müdürü ile İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun'u ziyaret ederek, tarımsal faaliyetlere yönelik geliştirilecek projeler konusunda istişarelerde bulundu.

DTSO tarafından daha önce gerçekleştirilen fındık üreticilerinin mikro işletmelere dönüşümü projesi ve ilin yöresel ürünlerinin etkin tanıtımı amacıyla atılması gereken adımlarla ilgili gerçekleştirilen istişarede ortak projeler geliştirilmesi ve projelerin çeşitlendirilmesi noktasında fikir birliğine varıldı. Toplantıda ayrıca Düzce'nin coğrafi işaretli ürünlerinin AB tescilleri ve yeni ürünler için coğrafi işaret çalışmaları konusunda ortak hareket etme konusunda da adımlar atıldı.

Toplantı hakkında görüşlerini dile getiren DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Tarım ve Orman Müdürümüz gayretli, Düzce'ye ve ülke tarımına katkı sağlamaya çalışan bir paydaşımız. Biz de oda olarak göreve geldiğimiz günden bu yana Düzce'nin verimli topraklarında tarımın daha fazla yaygınlaşması, doğru ve bilinçli tarım yapılabilmesi amacıyla paydaşlarımızla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizin tarımda dışa bağımlılığını azaltmak, katma değeri yüksek üretimler gerçekleştirmek amacıyla Kamu-Sanayi iş birliğini azami düzeyde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Birçok projemizde paydaşımız olan Tarım ve Orman İl Müdürlüğüyle yeni dönem için planlamalarını yapmış olduğumuz projelerimiz için de birlikte çalışmak üzere mutabık kaldık. Düzce'nin yöresel ürünlerini tanıtmaya, global pazarlarda yer almalarını sağlamak ve yerel üreticileri destekleyebilmek amacıyla da ortak çalışmalarımız olacak. Önemli paydaşlarımız arasında yer alan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ve İl Müdürü Esra Uzun'a ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE