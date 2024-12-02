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Dronla Koyun Sürüsünü Otlatan Çoban, Domuz Sürüsünü Havadan Görüntüledi

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Erzincan'da hayvancılık yapan Mert Yılmaz, dron kullanarak karla kaplı arazideki koyun sürüsünü otlatırken domuz sürüsünü de görüntüledi. Sosyal medya hesaplarında büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Yılmaz, amatör başlayıp profesyonelleşmiş bir içerik üreticisi.

Dron kullanan çoban koyun sürüsünü otlatırken domuz sürüsünü görüntüledi

ERZİNCAN - Erzincan'da karla kaplı arazide koyun sürüsünü ağaç dallarıyla beslenmeleri için dışarı çıkarak Mert Yılmaz (25), kullandığı dron ile domuz sürüsünü görüntüledi.

Erzincan merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Sazlıpınar köyünde yaşayan ve ailesiyle birlikte hayvancılık yapan Mert Yılmaz, 2018'de İletişim Fakültesini kazandı. Ancak sadece bir gün derse giren Mert Yılmaz, 'Şehir hayatı bana göre değil' diyerek, çok özlediği köyüne ve hayvanlarına döndü. Yıllardır amatör olarak kendi imkanları ile fotoğraf ve video çeken Yılmaz, bunları 4 yıl önce sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayınca, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Zamanla kendisini daha da geliştirip, dron ve profesyonel kameralarda çekime başlayan Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarında 500 bin takipçisi oluştu. Videoları ise milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Mert Yılmaz, bu sefer de karla kaplı arazide domuz sürüsünü dron ile görüntüledi. Bir yandan koyun sürüsünü otlatırken diğer yandan da karlı arazide domuz sürüsünü havadan görüntüledi.

Dronla Koyun Sürüsünü Otlatan Çoban, Domuz Sürüsünü Havadan Görüntüledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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