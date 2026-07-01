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Emet MYO'da müdür yardımcılığı görevine atama

Emet MYO'da müdür yardımcılığı görevine atama
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığına Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan asaleten atandı. Özkan, aynı zamanda Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdür Yardımcılığı görevine, Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan asaleten atandı.

Emet Meslek Yüksekokulu bünyesinde görev yapan Dr. Sevim Özkan, 2023 yılından bu yana Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlayan Dr. Özkan'ın uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bilimsel makalelerinin yanı sıra kitap ve kitap bölümü çalışmaları da bulunuyor.

Emet Meslek Yüksekokulu'nda ekonomi ve maliye alanlarında ders veren Dr. Özkan, akademik çalışmalarını ve bilimsel yayın faaliyetlerini sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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