Down sendromlu Büşra'nın gelinlik hayali gerçek oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencisi olan down sendromlu 24 yaşındaki Büşra Atar'ın gelinlik hayalini gerçekleştirdi. Büşra'nın saç tasarımından makyajına, gelinliğinden, eline kına yakılması ve takı törenine kadar her şeyin düşünüldüğü organizasyon, hem duygulandırdı hem de eğlendirdi.

Kayseri'de yaşayan ve Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencisi olan 24 yaşındaki down sendromlu Büşra Atar, öğretmenlerine ve ailesine gelinlik giymeyi çok istediğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi, Büşra'nın bu hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ekipleri tarafından evinden alınan ve gelin çiçeğini eline alan Büşra, KAYMEK Erkilet Merkezi'ne gelerek, burada saç tasarımı ve makyaj yaptırdı. Saç tasarımı yapıldığı sırada, Büşra'nın ablası Arzu Yılmaz, "Büşra'nın en büyük hayali gelin olmak, gelinlik giymekti. Hatta son birkaç haftadır bunu çok isteyerek dile getiriyordu, duaları kabul oldu. En büyük isteği, en büyük hayaliydi, şuan onu yaşıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Hem mutluyum, hem hüzünlüyüm" diye konuştu. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür eden Yılmaz, "Allah razı olsun devletimizden, bu tarz özel ihtiyaçları olan çocuklara gerçekten çok destek oluyorlar, Allah bin kere razı olsun" dedi. KAYMEK ekibi tarafından saç tasarımı yapılması ve gelinlik giymesinin ardından Büşra'yı, kursiyerler alkışlarla karşıladı. Sembolik olarak hazırlanan gelin arabasına binen Büşra, araçta müzik eşliğinde eğlenip, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Belediye başkanımızdan Allah razı olsun, çok mutluyum, sizi çok seviyorum" şeklinde konuştu. Daha sonra düğün aracı ile Türkiye'nin alanında en gelişmiş engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelen Büşra, burada Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile birlikte coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Davul eşliğinde araçtan inen Büşra, ailesi, yakınları ve arkadaşlarıyla gönlünce eğlendi. Düğün havasında gerçekleşen organizasyonda Büşra, kendisine eşlik eden kuzeni ile birlikte dans ederek, eline kına yaktırdı. Takı töreni de gerçekleştirilen etkinlikte, Büşra, gelin çiçeğini de davetlilere atmayı ihmal etmedi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk burada yaptığı açıklamada; "Büyükşehir Belediyemize bağlı Engelsiz Yaşam Merkezindeyiz. Daha önce bu merkezimizde hayalleri olan gençlerimiz, çocuklarımız vardı. Biz bu hayalleri olan çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için bir adım attık" dedi. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Öztürk şunları söyledi;

"Daha önce Selin diye görme engelli olan kardeşimizin iki kişilik bir bisiklete binip, şehir turu atmak hayal etmesi üzerine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç talimatla onun hayalini gerçekleştirdi. Yeni yapılan millet bahçemizde önümüzdeki günlerde görme engelli çocuklarımız yanlarında refakatçileri ile birlikte böyle bir geziye adım atacaklar. Daha sonra kurumumuzdaki bir kardeşimiz itfaiyeci olmak istiyordu. Onu da itfaiye merkezimize götürmek suretiyle onun da hayalini gerçekleştirdik, çok mutlu oldu. Şimdi de Büşra kızımızın gelin olma hayali vardı. Biz de bu hayalini gerçekleştirmek üzere Hayallerini Gerçekleştirenler Kulübü adı altında düzenlemiş olduğumuz bir etkinlikle düğün merasimi yaptık. Ailesi, öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle buradayız. Onun mutluluğunu da burada yaşamış bulunmaktayız. Bu ve buna benzer hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimizin hayallerini bu okulumuzda gerçekleştiriyoruz. Bize bu katkıları veren başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç beyefendi olmak üzere kurumumuz idarecileri ve bu programda emeği geçen bütün personellerimize teşekkür ediyorum."

Büşra'ya 'Çok güzel gelin olmuşsun. Tebrik ederiz' diyen İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da Büşra'nın ailesi ile de sohbet ederek; "Başkanımızın selamı var, biz sizden çok daha mutlu olduk. Hep mutlu olun inşallah. Hayaller gerçek oldu, burayı tercih ettiğiniz, bize güvendiğiniz için biz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Büşra'nın babası Abdullah Atar ise; "Bu organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanları veren önce belediye başkanına, sonra çalışanlarına çok teşekkür ederim, herkesten Allah razı olsun" derken, duygu dolu anlar yaşayan annesi Zeynep Atar da "Böyle çocuk annesi olmak çok zor ama yine de çok mutluyum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim, Allah razı olsun" diye konuştu.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Büşra'nın dayısının kızı Şeydanur Gök de; "Büşra'nın dayısının kızıyım. Kıbrıs'tan Büşra'ya sürpriz yapmak için geldim. Çok mutluyum, onun en mutlu gününde yanında olduğum için, çünkü en büyük hayali gelin olmaktı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Mutluluk gözyaşları döken Büşra da, çok mutlu olduğunu söyleyerek, kendisine bu düğünü hediye eden ve hayalini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildikten sonra Büşra, tekrar gelin arabasına binerek evine gitti. - KAYSERİ