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Down Sendromlu Ayşegül Reyyan, Parakarate Şampiyonu Oldu

Down Sendromlu Ayşegül Reyyan, Parakarate Şampiyonu Oldu
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Adana'da yaşayan 12 yaşındaki down sendromlu Ayşegül Reyyan Şimşek, parakaratedeki başarısıyla dikkat çekti. Ailesinin desteğiyle başlayan spor yolculuğunda uluslararası müsabakalarda şampiyonluk elde eden Reyyan, engelleri aşarak özel çocuklara örnek oldu.

Adana'da 12 yaşındaki down sendromlu Ayşegül Reyyan Şimşek, hayatında yaşadığı zorluklara rağmen ailesinin desteğiyle başladığı parakaratede katıldığı birçok ulusal ve uluslararası müsabakada derece almayı başardı.

Adana'da yaşayan Melahat ve Salih Mürşit Şimşek'in evlendiklerinden 15 yıl sonra dünyaya gelen down sendromlu kızları Ayşegül Reyyan Şimşek, parakaratede büyük bir başarıya imza attı. Çift, Reyyan'ın bakımı için taşındıkları Adana'da kızlarının sosyalleşmesi adına onu parakarateye yönlendirdi. Parakaratede birçok derece alan Ayşegül Reyyan, son olarak 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda parakarate dalında tüm engelleri aşarak 27 ülkeden 4 bin 65 sporcu arasında şampiyon oldu. Şu anda Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim-öğretimini sürdüren Reyyan, karate idmanlarına da devam ediyor. Reyyan'ın şimdiki hedefiyse uluslararası müsabakalarda şampiyon olup Türk bayrağını gururla kaldırmak.

"Kızım çok güzel dereceler elde etti"

Ayşegül Reyyan'ın annesi Melahat Şimşek, "15 yıl boyunca çocuğumuz olmadı ve tüp bebek tedavisi gördük. 6. denemede Reyyan dünyaya geldi. Tek çocuğumuz oldu ve down sendromlu dünyaya geldi. Biz doğumda hastalığını öğrendik ve Reyyan için neler yapabileceğimizi araştırdık. Kızımızın daha iyi eğitim alması için Adana'ya geldik. Onu birçok spora yazdırdık, son olarak Aysun hocamızla tanıştık ve para karateye başladık. Kızım çok güzel dereceler elde etti" dedi.

Kızının engeline rağmen her zaman onun yanında olduklarını anlatan anne Şimşek, "İnsanlar evlatları engelli olmasına rağmen asla onların yanından ayrılmasınlar. İnanmak başarının kendisidir, evlatlarına inansınlar ve onlara güvensinler" ifadelerini kullandı.

"Çok mutluyuz"

Reyyan'ın babası Salih Mürşit Şimşek ise, "Kızımın parakaratede başarılı olması bizleri çok şaşırttı. İlk müsabakamıza gittiğimizde çok duygulanmıştık, ağlamıştık. Ancak down sendromlu olmasına rağmen kata çizmeyi başardı ve 5 ayrı katayı çizdi. Bizleri her defasında Reyyan gururlandırdı. İnşallah başarıları devam edecek. Her zaman onun yanındayız. Okuldaki öğretmenleri de hep Reyyan'ın yanında, onu destekliyor" diye konuştu.

"Özel çocuklara örnek oldu"

Antrenör Aysun Demir ise ilk andan itibaren Reyyan ile özel ilgilendiğini ve başarılarından mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Reyyan, 6 sene önce kasları gelişsin, sosyal bir hayatı olsun, normal çocuklarla birlikte okula adapte olması amacıyla kursumuza yazıldı. Sonrasında Reyyan'da biz bu ışığı keşfettik. Parakaratede kataların birçoğunu ezberledi Reyyan. Hareketleri de gün geçtikçe düzeldi. Sonra biz yarışmalara katılmaya başladık. Yaklaşık 11 derece elde etti. Son olarak 34.'sü düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Turnuvası'nda Reyyan orada para karate dalında yarıştı ve şampiyon oldu. Ortam çok güzeldi. Reyyan herkesi duygulandırdı ve kendisi gibi özel çocuklara örnek oldu" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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