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Dondurucu Havada Cesur Dalış: Dağcı Eğil'de Baraj Gölüne Girdi

Dondurucu Havada Cesur Dalış: Dağcı Eğil'de Baraj Gölüne Girdi
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde dağcı Mazlum Akman, dondurucu havaya rağmen tişört ve şortla baraj gölüne atladı. Cesur dalış anlarını cep telefonu ile kaydetti.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir dağcı, dondurucu havaya aldırış etmeden baraj gölüne girdi.

Dağcı Mazlum Akman, Eğil ilçesinde dondurucu havaya aldırış etmeden tişört ve şortla baraj gölüne girdi. Tırmandığı kayalıktan buz gibi suya atlayan Akman, o anları cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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