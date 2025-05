Don Felaketi Limon Fiyatlarını 60 Liraya Çıkardı

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Geçen haftalarda haftalarda 36 ili etkileyen don faciasının etkileri etiketlere yansıdı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde limon satan pazarcı Adem Karagüllü, "Yatak limonu şu an 60 lira. Don etkilediği için pahalı, don etkilemeseydi şu an limon 10 liraydı" derken; başka bir satıcı ise "Limonun fiyatı daha da artar çünkü soğuk vurdu hepsini, don vurdu. Piyasada fazla yok çok az var. Geçen sene fiyatı düşüktü, şimdi arttı daha da artar" ifadelerini kullandı.

36 ili etkileyen don olayı nedeniyle narenciye ürünleri de olumsuz etkilendi. Önceki senelerde dalında 1 liraya satılamayan limon şu an tezgahta 60 liraya satılıyor.

"Don etkilediği için pahalı"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında limon satan esnaf Adem Karacüllü limon fiyatlarının arttığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Yatak limonu şu an 60 lira. Don etkilediği için pahalı, don etkilemeseydi şu an limon 10 liraydı zaten. Geçen sene don olmadığı için bu zamanlarda yine 15- 20 lira arasıydı. Şu an 50 lira, 60 lira. 50 lira dal limonu, 60 lira yatak limonu. Daha da artar, dal limonu bittiği zaman artar çünkü sadece yatak limonu kalacak. Yatak limonu kalınca artar. Vatandaş don vurduğunu biliyor. Her şeyi don etkilediği için pahalı zaten. Daha önce bahçede 1 liraydı, 50 kuruştu. Zaten alan yoktu ki. Şimdi don vurunca limon kalmadı, limon kalmayınca biz de tezgahta satamıyorduk mesela. Getiriyorduk öylesine dağıtıyorduk limonu ama şimdi limon kalmayınca piyasada, yatak limonu 60 lira şu an."

"Limonun fiyatı daha da artar"

Bir başka limon satıcısı ise "Soğuk vurdu limonu. Olan da para etmiyor. Hiçbir bir şey para etmiyor. Çiftçi öldü, gübre mazot her şey pahalı. O yüzden hiçbir şey para etmiyor. Limonun fiyatı daha da artar çünkü soğuk vurdu hepsini, don vurdu. Piyasada fazla yok çok az var. Geçen sene fiyatı düşüktü, şimdi arttı daha da artar. Bölgede limon yok Karataş'tan getiriyoruz. Hiçbir şey kalmadı buralarda" dedi.

Bir emekli vatandaş, "Limonu gördüm 60 lira diyorlar piyasada kilosuna. Geçen sene 35- 40 liraydı, 60 liraya çıktı. Soğuk vurmuş, don vurmuş" şeklinde konuştu.