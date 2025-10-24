Domates Verim ve Kalitesinin Artırılması İçin Virüs İncelemesi

Afyonkarahisar'ın önemli tarım ürünlerinden domateste verim ve kalitenin arttırılması amacıyla virüs incelemesi yapıldı.

İncelemeler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İncelemenin ardından yapılan yazılı açıklamada, "2025 yılı bitki sağlığı uygulama programı gereği İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından virüs etmenleri yönünden incelenmek üzere domates numuneleri alınmış ve analiz için ilgili enstitüye gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR