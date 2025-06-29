Dolphin Ajans Başkanı Nazmi Özkoyuncu'dan Marka Olmanın 5 Manifestosu

Dolphin Ajans Başkanı Nazmi Özkoyuncu'dan Marka Olmanın 5 Manifestosu
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Dolphin Ajans Başkanı Nazmi Özkoyuncu, 32 yıllık tecrübesiyle reklam müzikleri ve prodüksiyon alanında marka olmanın 5 püf noktasını açıkladı. İyi bir jingle, etkili bir ambalaj, doğru slogan, yaratıcı senaryo ve iyi bir yönetmenle çalışmanın önemini vurguladı.

Dolphin Ajans Başkanı Nazmi Özkoyuncu 32 yıllık tecrübesiyle reklam müzikleri ve prodüksiyon alanında marka olmanın 5 manifestosunu açıkladı.

Dolphin Ajans Başkanı Nazmi Özkoyuncu, 32 yıllık tecrübesiyle reklam müzikleri ve prodüksiyon alanında hizmet veriyor. Uluslararası markalara hizmet veren ajans, 2021 itibarıyla Almanya'da Dolphin Globali de kurarak Avrupa reklamlarına da kapı araladı. Özkoyuncu, marka olmanın püf noktaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Marka olmanın 5 manifestosu

Şirketlere marka olmanın 5 sırrını açıklayan Özkoyuncu, "İyi bir jinglınız olsun çünkü reklamın ruhunu müziği oluşturur, akılda kalmanızı sağlar ve sizi sevilen marka yapar, böylece tercihte ilk sırayı alırsınız. Ürünü ambalajı satar eğer ambalajınız farklı çekici ve okunaklı değilse raflarda kaybolursunuz, reklama harcadığınız para çöpe gider. Sloganınız doğru olsun. Çünkü slogan marka vaadidir, tüketiciye sunduğunuz faydayı içerir. 2 veya 3 sihirli cümle ile anlatılmalıdır. İyi bir senaryo ile markanızı anlatın. Yoksa tüm emekleriniz boşa gider. Basit anlaşılır iyi bir fikir mıknatıs gibidir, dikkat çeker, markanızı kısa sürede sevdirebilir. İyi bir yönetmen ile çalışın. Aksi takdirde kumaş iyi olsa da makas her şeyi mahvedebilir. Markanızın liderliğini kimseye bırakmayın. Çünkü markanızın kimliği de kişiliği de sizinle hayat bulur"

Nazmi Özkoyuncu, son olarak marka olmanın olmazsa olmazının mutlaka markayı iyi anlatan bir reklamının olmasından geçtiğini de sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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