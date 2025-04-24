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'Doğum Destek Sistemi' kapsamında annelere müjdeli haber

'Doğum Destek Sistemi' kapsamında annelere müjdeli haber
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, annelere yönelik ekonomik destek kapsamında 'Doğum Destek Sistemi'ne' ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, annelere yönelik ekonomik destek kapsamında 'Doğum Destek Sistemi'ne' ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Türkoğlu, Mayıs ayında başlayacak olan destek ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Bilecik'te 413 doğum yardımı başvurusu yapıldığını anlatan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi sonrası hayata geçirilen destek programı kapsamında, 1'nci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, 2'nci çocuk için aylık bin 500 TL, 3'ncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. 1 Ocak 2025 - 9 Nisan 2025 tarihleri arasında Bilecik'te 413 doğum yardımı başvurusu alındığını belirtti. e-Devlet kapısı üzerinden başvurular yapılabileceği gibi, dijital başvuru yapamayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden destek alabilecek" dedi.

Destek ödemelerinin ailelerin ekonomik yüklerini hafifletmek ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmek amacıyla oluşturulduğunu vurgulayan Türkoğlu, programın toplumsal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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