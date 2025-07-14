Doğubayazıt'ta Tarım Buluşması: Üreticilere Tarım Sayımı Bilgilendirmesi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Cuma Buluşmalar"ı kapsamında üreticilerle bir araya gelindi

Bu haftaki buluşmada "Tarım Sayımı" konusu ele alınarak çiftçiler bilgilendirildi. Toplantıda, tarım sayımının ülke tarımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekilirken, verilerin doğru ve sağlıklı bir şekilde toplanmasının, geleceğe dönük tarım politikalarının belirlenmesinde kritik rol oynayacağı vurgulandı. Üreticilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan programda, tarımsal faaliyetlere ilişkin mevcut durum da değerlendirildi.

Doğubayazıt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür toplantılarla üreticilere daha yakın olmayı ve yerel sorunlara birlikte çözüm aramayı amaçladıklarını belirtti. "Gelecek Tarımda" sloganıyla sürdürülen çalışmalar, üreticiler tarafından da ilgiyle karşılanıyor. - AĞRI