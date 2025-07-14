Doğubayazıt'ta Tarım Buluşması: Üreticilere Tarım Sayımı Bilgilendirmesi

Doğubayazıt'ta Tarım Buluşması: Üreticilere Tarım Sayımı Bilgilendirmesi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 'Cuma Buluşmaları' etkinliğinde tarım sayımı konusu ele alındı. Üreticilere, tarım sayımının önemi ve veri toplamanın gelecekteki tarım politikaları üzerindeki etkisi hakkında bilgi verildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Cuma Buluşmalar"ı kapsamında üreticilerle bir araya gelindi

Bu haftaki buluşmada "Tarım Sayımı" konusu ele alınarak çiftçiler bilgilendirildi. Toplantıda, tarım sayımının ülke tarımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekilirken, verilerin doğru ve sağlıklı bir şekilde toplanmasının, geleceğe dönük tarım politikalarının belirlenmesinde kritik rol oynayacağı vurgulandı. Üreticilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan programda, tarımsal faaliyetlere ilişkin mevcut durum da değerlendirildi.

Doğubayazıt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür toplantılarla üreticilere daha yakın olmayı ve yerel sorunlara birlikte çözüm aramayı amaçladıklarını belirtti. "Gelecek Tarımda" sloganıyla sürdürülen çalışmalar, üreticiler tarafından da ilgiyle karşılanıyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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