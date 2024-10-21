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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Azerbaycan'da Temsilci Atadı

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Azerbaycan'da Temsilci Atadı
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu, yeni şubelerinin ardından Azerbaycan'da Salih Ayışığı'nı temsilci olarak atadı. Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, iş fırsatlarını Türk iş insanlarına sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu, Kıbrıs, İstanbul ve Malatya şubesini açtıktan sonra Azerbaycan'a da temsilci atadı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yaptığı açıklamada DAİMFED'in yaptığı çalışmalarla konfederasyon yolunda güçlü adımlarla ilerlediği bu çerçevede DAİMFED Azerbaycan temsilciliğine Salih Ayışığı'nı atadıklarını söyledi.

"İş fırsatlarını ülkemizin iş insanlarına sunmayı hedefliyorum"

1986 yılında Adana'da doğan ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Salih Günışığı, "2007-2010 yıllarında Dubai ve Suudi Arabistan'da insan kaynakları ve satın alma departmanlarında yönetici olarak çalıştım. Son 5 yıldır hibrit ve elektrikli araçlar, şarj istasyonları altyapısı ve araç pilleri üzerine yoğunlaşmaktayım. Azerbaycan ve Türkiye'de eğitim, ticaret ve siyaset danışmanlık hizmetleri sunuyorum. İleri düzeyde Arapça ve Azerbaycan Türkçesi, orta düzeyde İngilizce ve Rusça biliyorum. Azerbaycan, özellikle Karabağ ve Nahçıvan'da yükselen inşaat sektörü ilgimi çekti. İnşaat ve gayrimenkul projelerimi, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ile paylaştım. Kendisiyle olan samimi görüşmemizin ardından, Azerbaycan DAİMFED Temsilcisi olarak görevlendirildim. Genel Başkanımız Mustafa Bey'in sektördeki deneyimi ve liderliğiyle, Azerbaycan'daki potansiyel iş fırsatlarını ülkemizin iş insanlarına sunmayı hedefliyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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