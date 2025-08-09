Doç. Dr. Ali Sevilmiş'ten Çevre Farkındalığı İçin Önemli Çalışma

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş, çevre farkındalığı çalışmaları kapsamında doğadan 6 yılda 10 bin poşet çöp topladı.

Doç. Dr. Ali Sevilmiş, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla boş zamanlarında çöp toplama etkinlikleri düzenliyor. Yaklaşık 6 yıldır etkinliklerini sürdüren Sevilmiş, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda 'Bu ülkeye çöpünü götürecek kadar saygı duy', 'Yol kenarları çöp değildir' ifadelerinin yer aldığı levhaları Karaman-Mersin Kara yolu üzerinde yol kenarlarına yerleştiren Sevilmiş, araçlardan yol kenarlarına atılmış çöpleri toplayıp doğayı temizliyor.

"6 yılda 10 bin poşet çöp topladık"

Çevreye ve doğaya olan sevgisiyle tanınan Sevilmiş, "Gönüllü olarak 6 yıldır doğadan çöp topluyorum. 6 yılda yaklaşık 10 bin poşet çöp topladık. Binlerce ağaç diktik, binlercesini budadık. 100 bine yakın tohumu toprakla buluşturduk. Bunun gibi birçok farkındalık çalışması yapmaya çalışıyorum" dedi.

"150 metrekarede 400'den fazla şişe çıktı"

Yaptığı farkındalık etkinliği hakkında konuşan Sevilmiş, "Bugün burada 'Yol kenarları çöp tenekesi değildir' sloganıyla farkındalık çalışması yapıyorum. Tabelalara 'Yol kenarları çöp tenekesi değildir', 'Çöpünü çöpe götürecek kadar bu ülkeye saygı duy' gibi 10 farklı yazı yazdırdım ve yol kenarlarına yerleştirdim ardından toplama yaptım. 150 metrekare alanda yaklaşık 400'ün üzerinde şişe çıktı. Üstün körü toplama yapmama rağmen böyle bir pisletilme söz konusu. Ciddi bir yoğunluk var. Bir buçuk, iki saat burada kaldım. Yoldan yaklaşık 100'ün üzerinde araba geçtiğini düşünüyorum. İnsanların bu tabelaları okumasını sağlayarak farkındalık oluşturmaya çalıştım. Umarım birilerini etkilemişimdir."

Sevilmiş, her insanın senede 2.2 kilogram çöp topladığı senaryoda dünyada çöp problemin kalmayacağını belirterek, "Bir insan 2.2 kilogram çöpü 5 dakikada toplar. Kirlenmemiş bir metrekare temiz toprağımız yok. Emin olun, kana kana içebileceğimiz bir bardak suyumuz yok. Analiz edin, kesinlikle içerisinde mikroplastik çıkar. Bunların sebebi de yol kenarlarına, suların içine, ovalarımıza attığımız çöpler. Ülkeme ve toplumumuza genel çağrım; atmayalım, attırmayalım. Çocuklarımıza çöp dağları bırakmayalım. Gelin bu ülkeyi ve bu şehri beraber temiz kılalım. Mahalle temizse şehir temizdir. Şehir temizse ülke temizdir" diye konuştu. - KARAMAN