Diyarbakırlı Esnafın Özel Bitki Karışımı İle Şifalı Çözümler

Diyarbakır'da aktarlık yapan Ali Baran Çelik, 25 farklı bitkiden oluşturduğu özel karışımla gribe ve soğuk algınlığına karşı etkili bir çözüm sunuyor. Fiyatı 200 liradan başlayan karışım, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Diyarbakır'da yıllardır aktarlık yapan esnaf, 25 farklı bitkiyi kullanarak yaptığı özel karışımla vatandaşların derdine derman oluyor.

Merkez Sur ilçesi Hz. Süleyman Caddesi'nde bitkisel ürünler satan esnaf Ali Baran Çelik, 25 farklı bitkiden oluşan özel bir karışım yapıyor. Yaptığı karışımın gribe, soğuk algınlığına ve yoğun sigara kullananlara iyi geldiğini belirten Baran, "Kim aldıysa bize dua ediyor. Bu karışımı tüketenler gece rahat uyuyor, sabah ise dinç kalkıyor. Soğuk algınlığını ise iki gün gibi kısa sürede atlatmaya yardımcı oluyor" dedi.

Ürünü en kaliteli bitkilerden hazırladıklarını vurgulayan Baran, yetiştirmekte zorlandıklarını da ifade etti. Karışımın fiyatının 200 liradan başladığını ve boyutuna göre fiyatın değiştiğini belirten Baran, vatandaşların bu özel karışıma yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
