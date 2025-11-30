Diyarbakır'ın Muradiye Mahallesi'nde Doğalgaz Çalışmaları Başladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde doğalgaz çalışmaları başlatıldı.

Diyarbakır'ın Muradiye Mahallesi'ne doğalgaz verilmesi için çalışmalara başlandı. Soba dumanlarının yükseldiği mahallede vatandaşlar doğalgaza geçiş nedeni ile mutlu olduklarını söyledi. Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir, yaklaşık 70 yıllık doğalgaz hasretinin sona erdiğini söyleyerek, "12 yıllık, 3 dönemlik mücadelemiz, çaba ve gayret sonuç verdi. Bütün zorluklarla mücadele ederek bugün ulaştık. Doğalgaz çalışmalarımız başladı. Muradiye Mahallesi adına doğalgaz için mücadele eden, beni yalnız bırakmayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. 12 yılın zaferi bugündür. Doğalgazımıza kavuştuk. Mahallem adına herkese teşekkür ederim" dedi.

Mahalle sakinlerinden Nezir Kaya, doğalgazı yıllardır beklediklerini ve sürekli muhtarlığa giderek durum hakkında bilgi aldıklarını söyleyerek, "Muhtarımız çok mücadele etti. Sonunda doğalgaz geldi ve çok sevindik. Bütün mahalle sakinleri çok sevinçli. Muhtarımıza da ayrıca çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR