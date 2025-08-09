Diyarbakır'ın Dondurma İhtiyacını Karşılayan Hacıdo Firması Büyüyor.

Diyarbakır'da faaliyet gösteren Hacıdo firması, günlük 15 ton üretim kapasitesiyle bölgenin en büyük dondurma üreticilerinden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın kendi şubelerinde sattığı dondurma miktarının ise günlük 2 tonu buluyor.

Firma yetkilileri, sadece damak tadına değil, aynı zamanda hijyen standartlarına da önem verdiklerini belirtti. Günlük gelen sütler, ilk olarak laboratuvar testinden geçiriliyor. Gıda mühendislerinden onay alan sütler, ardından pişirme aşamasına geçiyor. Yaklaşık 7-8 saatlik dinlenme ve soğuma sürecinden sonra dondurma üretimi gerçekleştiriliyor. Kısa sürede Diyarbakır halkının beğenisini kazanan Hacıdo, bölgedeki yüksek kapasitesiyle dikkat çekiyor. Firma, önümüzdeki yıllarda Türkiye genelinde yaygınlaşmayı hedefliyor.

Hacıdo fabrikasının işletme müdürü Mehmet Bolat, günlük üretim kapasitesinin 15 ton, şubelerde sattıkları dondurma miktarı ise 2 tona tekabül ettiğini söyledi. Bolat, "Bölgenin dondurma ihtiyacını karşılayabilecek güçlü bir işletmeye sahibiz ve elhamdülillah bunu başarıyla yapıyoruz. Bizde üretim yalnızca damak tadı odaklı değil, aynı zamanda hijyen odaklı. Günlük gelen sütümüzün ilk durağı laboratuvardır. Süt, burada gıda mühendisleri tarafından analiz edilir ve onay alındıktan sonra pişirme aşamasına geçilir. En sağlıklı ve en lezzetli dondurmayı elde etmek için titizlikle çalışıyoruz. Hacıdo firması, Diyarbakır'da yeni olmasına rağmen kısa sürede sevilen ve beğenilen bir marka haline geldi. Bugün bu kapasiteye sahip ve bu ölçekte dondurma üreten nadir firmalardan biriyiz" dedi.

Bolat, hedeflerinin önümüzdeki yıllarda sadece bölgede değil, tüm Türkiye'de var olmak olduğunu belirterek, "Bu potansiyele de sahibiz. Süt piştikten sonra yaklaşık 7-8 saatlik dinlenme ve soğuma sürecine girer. Bu aşamanın ardından da üretim süreci başlar" diye konuştu. - DİYARBAKIR