Diyarbakır'daki Kız Meslek Lisesi, Öğrencilerini Şef Olarak Yetiştiriyor

Diyarbakır'da eğitim veren Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, aşçılık eğitimi alıp geleceklerine yön verirken Lice ilçesinde taşımalı eğitim okullarının da yemek ihtiyacını karşılıyor. Yıllık 15 milyon lira ciro yapan okulda eğitim gören öğrencilerin her birinin hedefi, iyi bir şef olup Türkiye'yi yurtdışında temsil etmek.

Yenişehir ilçesinde bulunan ve modern bir yapıya sahip olan Dicle Kız Mesleki Teknik Lisesi, adeta bir yemek fabrikası gibi hizmet veriyor. 540 öğrencinin bulunduğu okulda 100 öğrenci yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim alıyor. Burada aldıkları eğitimlerle geleceklerine yön veren öğrencilerin yaptıkları yemekler de köy okulundaki öğrencilerin karınlarını doyuruyor. Günlük toplam 2 bin 300 kişilik üretilen yemekler Lice ilçesinde taşımalı eğitim gören okullara gönderiliyor. Öğrenciler hem eğitim görüp mesleki tecrübe kazanırken hem de okul harçlıklarını çıkarıyor. Okul aynı zamanda bir fabrika gibi çalışıp sadece geçen yıl 15 milyon 680 bin ciro yaparken bu rakamın 550 bini çocukların emeklerine ayrıldı.

Fabrika gibi okul

Yenişehir Dicle Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serpil Tekay, okulun 2008 yılında kurulduğunu ve sadece kız öğrencilere eğitim verilen bir meslek lisesi olduğunu söyledi. Tekay, "Okulumuzda 6 alanda bugün itibariyle 540 öğrenciye eğitim-öğretim veriyoruz. Yiyecek içecek hizmetleri alanında bu yıl itibariyle 100 öğrencimiz var. Öğrencilerimiz 9'uncu sınıfta alanı tanıyarak başladıkları eğitime 10'uncu, 11'inci ve 12'nci sınıflarda alanla ilgili uzmanlaşarak eğitimlerine devam ediyor. 12'nci sınıfta işletmelerde beceri eğitimine gidiyorlar. Ara sınıflardaki öğrencilerimiz haftanın belirli günlerinde eğitim alırken, haftanın belli günlerinde okulumuzun döner sermaye işletmesine bağlı olarak yapılan üretim çalışmalarında görev alıyorlar" dedi.

Geçen yıl 15 milyon 680 bin liralık ciro yaptılar

Okulun 2024-2025 eğitim öğretim yılında 15 milyon 680 bin lira ciro yaptığına değinen Tekay, şöyle devam etti:

"Bu işlerin üretilmesinde 56 öğrencimiz görev aldı. Öğrencilerimize toplam 550 bin TL öğrenci hakkı aktarımı yapıldı. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılının istatistik verileri bu verilere dahil değildir. Bu yıl itibariyle ilimiz Lice ilçesinde eğitim gören taşımalı sistem öğrencilerinin sıcak öğle yemeğini biz yapıyoruz. 12 okulumuza sıcak yemek, 2 okulumuza kumaya gönderiyoruz. Yani buradaki öğrencilerimiz kendi yaşıtlarının yemek yemelerine katkıda bulunmuş oluyorlar. Lice ilçesi dışında Yenişehir ilçesinde bulunan iki özel eğitim kurumuna sıcak yemek veriyoruz. Günlük toplam 2 bin 300 öğle yemeği üretiliyor. Gün içinde yapılan hazırlıklar akşam kazanında birleşiyor ve ertesi gün sabaha karşı buradan yeneceği yerlere doğru yola çıkıyor."

Okul aynı hedef aynı

Yenişehir Dicle Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Mine Aktaş, okulda genellikle haftada 10 saat derslerinin olduğunu belirterek, "Bir hafta burada yemek yapıyoruz, diğer hafta birimiz çalışıyor, grup grup gidiyoruz. Bir grup orada çalışıyor, bir grup burada yemek yapıyor. Yaşım 16, para kazanıyoruz yaptığımız işten dolayı. İleride zincir otellerde müdür olmak istiyorum" diye konuştu.

10'uncu öğrencisi Candan Tomak da, "Öğretmenlerimiz aracılığıyla ve bize gösterdikleri yöntemlerle haftanın 2 günü mutfakta çalışıyoruz. İlerideki hayalim kendi otelimde, restoranımda aşçı olarak çalışmak istiyorum" şeklinde konuştu.

10'uncu sınıf öğrencisi Halime Gündüz de, "Haftanın 2 günü mutfağa iniyoruz. 10 saat çalışıyoruz. Hocalarımız servisinde yemekleri öğreniyoruz. Burada hem eğitim görürken hem de harçlık kazanıyoruz. Harçlıklarımızla da ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Hedefim iyi bir şef olmak" dedi. - DİYARBAKIR