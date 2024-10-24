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Diyarbakır'daki Festival Esnafa Büyük Kazanç Sağladı

Diyarbakır'daki Festival Esnafa Büyük Kazanç Sağladı
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MÜSİAD Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş, Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivalinin şehre ve esnafa büyük ekonomik canlılık kattığını belirtti. Festivalin katılımının 2,5 milyon olduğunu vurgulayan Bozkuş, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş, Diyarbakır'da düzenlenen festivalin şehre ve esnafa büyük kazanç sağladığını söyledi.

Festivalin kente ve esnafa canlılık getirdiğini dile getiren Başkan Bozkuş, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini açıkladı. Başkan Bozkuş, "Geçtiğimiz günlerde şehrimizde gerçekleşen Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festival memleketimize geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da hem büyük bir hareketlilik hem de esnafımıza kazanç sağladı. Elde ettiğimiz verilere göre yaklaşık 2,5 milyon misafirin katıldığı etkinliklerden de anlaşılacağı gibi şehrimize, çevre illerden festivale büyük bir katılım sağlandı. Ekonomik açıdan baktığımızda ise esnafımız son derece katılımlardan ötürü memnun oldu. Aynı zamanda Peygamberler ve Sahabeler şehrimizin tanıtımı anlamında da son derece etkili ve faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu tür etkinlikleri MÜSİAD Diyarbakır olarak her zaman destekliyor, benzer etkinliklerinin devamının gelmesi açısından üzerimize ne düşüyorsa hazır olduğumuzu buradan duyuruyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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