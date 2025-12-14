Ucuzu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ucuzluk pazarı açılışında izdiham oluştu. Kadınlar ezilmekten son anda kurtuldu.

Ergani ilçesi Makam Mahallesi 30'luk yol üzerinde bir ucuzluk merkezinin açılışı için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dükkanın önünde kuyruk oluşturdu. Yapılan konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesi ile birlikte kadınlar ve çocuklar dükkana girmek için birbirleri ile yarıştı. Birçok kadın ezilme tehlikesi geçirirken, vatandaşlar uygun fiyattaki ürünleri almak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR