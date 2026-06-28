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Diyarbakır'da sendika üyelerinin turnuvası başladı

Diyarbakır'da sendika üyelerinin turnuvası başladı
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Hak-İş Konfederasyonu ve Öz Sağlık-İş Sendikası tarafından Diyarbakır'da sağlık ve sosyal hizmet emekçileri arasında düzenlenen 'Dostluk, Kardeşlik ve Dayanışma Futbol Turnuvası' başladı. Amaç birlik ve beraberliği güçlendirmek.

Diyarbakır'da sendika üyelerinin geleneksel futbol turnuvası başladı.

Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm'ün katılımıyla futbol turnuvası başladı. Aküzüm, Hak-İş ve Öz Sağlık-İş Sendikası olarak sağlık ve sosyal hizmet emekçileri arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenledikleri "Dostluk, Kardeşlik ve Dayanışma Futbol Turnuvasının açılış maçını büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirdiklerini söyledi. Sahanın kazananı yalnızca skor değil, dostluk, centilmenlik ve ekip ruhu olduğuna vurgu yapan Aküzüm, "Aynı hedef uğruna emek veren çalışma arkadaşlarımızın saha dışında olduğu gibi saha içinde de dayanışma ve kardeşlik örneği sergilemesi, turnuvamızın temel amacını bir kez daha ortaya koydu. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyor, organizasyonumuzun sağlık ve sosyal hizmet emekçilerimiz arasındaki birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha güzeliz. Fair-Play ruhuyla, dostluk kazansın" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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