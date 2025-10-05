Diyarbakır'da Salatalık Serası Kuruluyor, 20 Kişiye İstihdam Sağlanıyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devletten destek alarak 10 bin metrekarelik alanda salatalık serası kuran girişimci 20 kişiye istihdam sağlayıp günde 4 ton salatalık elde ediyor.

Veteriner hekim olan girişimci Serdar Güneş, Ergani ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde 10 bin metrekare kapalı alan üzerine salatalık serası kurdu. Burada binbir emekle çalışma gerçekleştiren Güneş, 20 kişiye istihdam sağlayarak günlük 4 ton salatalık üretmeye başladı. Devletten aldığı destekle ilk serasını kuran Güneş, yine devletten alacağı kredi desteği ile ikinci serasını kurup hem istihdamını 3 katına çıkarmayı hem de üretimini arttırmayı hedefliyor.

Çalışmasıyla ilgili bilgi veren Güneş, 2017 yılında hayvancılık sektöründe faaliyetlerine başladıklarını, 2025 yılında ise bölgenin ihtiyacı olan bir sera kurduklarını söyledi. Güneş, "Seramız 10 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulmuş. Şu an üretimde salatalık mevcut, salatalıktan sonra çeşitli ürünler üreteceğiz marul, domates gibi. Bölgemizde daha önce seracılık faaliyetleri yoktu, sera ürünleri genelde Antalya, Adana bölgelerinden gelmekteydi. Ancak biz bu ihtiyacı görerek bölgemizde de bu ürünlerin yetiştirilebileceğini gösterdik. Şu an üretimde gördüğünüz serada günlük ortalama 4 ton civarı salatalık çıkmaktadır. Bu salatalıklarımız zincir marketlere, çeşitli illere dağıtılmakta. Şu an serada aktif olarak 20 aile istihdam edilmekte. Bölgemizin ihtiyacı olan bu serayı faaliyete geçirdikten sonra açık olduğunu görerek ikinci bir sera da kurma niyetindeyiz. Burada devletimizin desteği var seracılık faaliyetlerinden devlet destekli kredili, bunlar yüzde 70-80 sübvanseli kredi veriliyor. Onlardan bu desteği alarak, bu serayı kurduk şimdi tekrardan destek alarak ikinci bir sera kuracağız. Böylelikle bölgemizin ihtiyacı olan ürünlerin tamamını kendimiz sağlamayı düşünüyoruz. Özellikle artan nakliye ve yakıt ihtiyaçlarını göz alanında bulundurursak, ürünlerin burada üretilmesi hem satıcılara hem üreticilere çok iyi. Günlük taze ürün olarak veriyoruz, seramız Diyarbakır bölgesi üzerinde kapalı alan olarak en büyük seralardan bir tanesi. İkinci kuracağımız serayla beraber en büyük sera olma özelliğini taşıyacağız. Biz tamam üretim yapıyoruz, vatandaşlara ürün sağlıyoruz ama bunun yanında da bölge ekonomisine katkı sağlıyoruz. Burada günlük şu an 20 aile evine ekmek götürmektedir. Bunu ikinci kuracağımız sera ile 60 seviyelerine çıkaracağız. Bu istihdamı sağlayarak önemli bir gelir elde edecek vatandaşlarımız" dedi. - DİYARBAKIR