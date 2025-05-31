Diyarbakır'da Ramazan Bayramı Hazırlıkları Hız Kazandı

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı Hazırlıkları Hız Kazandı
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Diyarbakır'ın tarihi çarşılarında bayram şekerleri ve lokumlar tezgahları yerini aldı. Esnaflar, alışverişin son günlere bırakılmasından endişeli.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala, Diyarbakır'da bayram hazırlıkları hız kazandı. Kentin en işlek cadde ve çarşılarında, rengarenk bayram şekerleri ve lokumlar tezgahlardaki yerlerini alarak vatandaşların beğenisine sunuldu.

Özellikle Sur içi bölgesindeki tarihi çarşıda kurulan şeker ve çikolata tezgahları, hem yerli halktan hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Tezgahlarda klasik karışık bayram şekerlerinden çikolatalı drajelere, fıstıklı lokumlardan ev yapımı tatlılara kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Fiyatlar ise ürün kalitesine ve çeşidine göre değişiklik gösteriyor. Kilosu 150 liradan başlayan bayram şekerleri, özel yapım ürünlerde 250 liraya kadar çıkabiliyor. Esnaf, bayram yaklaştıkça yoğunluğun daha da artmasını bekliyor.

Sur ilçesinde esnaf olan Enes Barış, vatandaşların alışverişlerini son günlere bıraktığını söyledi. Barış, "Son günlere bıraktıkları için şeker satışları şuan çok az" dedi.

Bir diğer esnaf Ali Baran Çelik ise şeker stantlarının kurulduğunu ifade etti. Çelik, "Yavaş yavaş alıcılar geliyor son güne bırakmak istemeyenlerde oluyor ama çoğu vatandaşımız son günlere bırakıyorlar onları da bekliyoruz" diye konuştu.

Bir diğer esnaf Tayfur Birtane da bayrama bir hafta kaldığını bütün şeker çeşitlerini serdiklerini söyledi. Birtane, "Vatandaşlarımızı göremiyoruz. ya havalar sıcaktır diye herkes son güne bırakıyor ama ben olsam şimdiden alırım son günleri beklemeyin" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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