Diyarbakır'da Öğretmenler Günü'nde Dostluk Maçı Düzenlendi

Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Öğretmenler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, dostluk maçıyla özel günü sahada kutladı.

Karşılaşma Seyrantepe çim sahasında gerçekleşti. Karşılaşma öncesinde Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Akın Ergen, her iki takımada çiçek takdim ederek hem Öğretmenler Gününü kutladı hem de müsabakanın dostluk ve dayanışma ruhu içinde geçmesi temennisinde bulundu. Keyifli ve centilmenlik havasında geçen dostluk maçında öğretmenler ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ter döktü. Etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Akın Erim, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü dostane maç yapacaklarını söyledi. Erim, "İki takımda sahaya çıktı. Başarılar diliyorum her iki takımada" dedi.

Diyarbakır Spor Lisesi Okul Müdürü Çerkez Selimoğlu ise bugün burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli arasında dostluk maçı yaptıklarını dile getirdi. Selimoğlu, "Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günün kutluyoruz bu vesileyle. Katılımcı arkadaşlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR