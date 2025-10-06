Haberler

Diyarbakır'da Öğrenciler Üst Geçit Yerine Refüjü Kullanarak Tehlikeye Atılıyor

Diyarbakır'da Öğrenciler Üst Geçit Yerine Refüjü Kullanarak Tehlikeye Atılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır-Elazığ yolu üzerindeki Seyrantepe Spor Salonu önünde, üst geçidi kullanmak yerine tehlikeli bir şekilde refüjdeki tellerden atlayarak karşıya geçmeye çalışan öğrenciler, hem kendi hayatlarını hem de trafiği tehlikeye atıyor.

Diyarbakır- Elazığ yolu üzerindeki Seyrantepe Spor Salonu önünde üst geçidi kullanmayan öğrenciler, refüjdeki tellerden atlayarak canlarını hiçe sayıp karşıya geçiyor.

Diyarbakır-Elazığ yolu üzerindeki Seyrantepe Spor Salonu önünde üst geçit yerine refüjü kullanan öğrenciler tehlikeye davetiye çıkarıyor. Bölgede bulunan öğrenciler, üst geçide sadece birkaç metre mesafede olmalarına rağmen tellerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışıyor.

Sürücülerin ani fren yapmasına neden olan bu durum, hem trafiği tehlikeye sokuyor hem de öğrencilerin hayatını riske atıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç olay! Eşini öldürüp 'kaza' dedi

Arabada korkunç olay! Eşini öldürüp 'kaza' dedi
Neye uğradığını şaşırdı! Domenico Tedesco'ya soğuk duş

Maç sonuna damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.