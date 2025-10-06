Diyarbakır'da Öğrenciler Üst Geçit Yerine Refüjü Kullanarak Tehlikeye Atılıyor
Diyarbakır-Elazığ yolu üzerindeki Seyrantepe Spor Salonu önünde, üst geçidi kullanmak yerine tehlikeli bir şekilde refüjdeki tellerden atlayarak karşıya geçmeye çalışan öğrenciler, hem kendi hayatlarını hem de trafiği tehlikeye atıyor.
Diyarbakır- Elazığ yolu üzerindeki Seyrantepe Spor Salonu önünde üst geçidi kullanmayan öğrenciler, refüjdeki tellerden atlayarak canlarını hiçe sayıp karşıya geçiyor.
Diyarbakır-Elazığ yolu üzerindeki Seyrantepe Spor Salonu önünde üst geçit yerine refüjü kullanan öğrenciler tehlikeye davetiye çıkarıyor. Bölgede bulunan öğrenciler, üst geçide sadece birkaç metre mesafede olmalarına rağmen tellerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışıyor.
Sürücülerin ani fren yapmasına neden olan bu durum, hem trafiği tehlikeye sokuyor hem de öğrencilerin hayatını riske atıyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel