Diyarbakır'da Öğrenciler Üst Geçit Yerine Refüjü Kullanarak Tehlikeye Atılıyor

Diyarbakır- Elazığ yolu üzerindeki Seyrantepe Spor Salonu önünde üst geçidi kullanmayan öğrenciler, refüjdeki tellerden atlayarak canlarını hiçe sayıp karşıya geçiyor.

Diyarbakır-Elazığ yolu üzerindeki Seyrantepe Spor Salonu önünde üst geçit yerine refüjü kullanan öğrenciler tehlikeye davetiye çıkarıyor. Bölgede bulunan öğrenciler, üst geçide sadece birkaç metre mesafede olmalarına rağmen tellerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışıyor.

Sürücülerin ani fren yapmasına neden olan bu durum, hem trafiği tehlikeye sokuyor hem de öğrencilerin hayatını riske atıyor. - DİYARBAKIR