Diyarbakır'da Kurban Bayramı İçin Çarşıda Yoğun Alışveriş

Diyarbakır'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çarşı pazarda bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Bağlar ilçesinde bulunan Sağlık Ocağı Çarşısı'nda alışveriş hareketliliği zirveye ulaştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çarşıya akın eden vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı. Bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı.

Çarşıda şekerleme, ayakkabı, giyim ve çörek otuna kadar geniş bir ürün yelpazesi her bütçeye hitap edecek şekilde satışa sunuluyor. Yoğunluk sabah saat 08.00'de başlarken, gece 22.00'ye kadar aralıksız devam ediyor. - DİYARBAKIR