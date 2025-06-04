Diyarbakır'da Kurban Bayramı İçin Çarşıda Yoğun Alışveriş

Diyarbakır'da Kurban Bayramı İçin Çarşıda Yoğun Alışveriş
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Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesinde çarşı pazarda büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bağlar ilçesindeki Sağlık Ocağı Çarşısı'nda sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar alışveriş yaparken, yürümekte zorluk çekiyorlar. Çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu çarşıda, hareketlilik geceye kadar devam ediyor.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çarşı pazarda bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Bağlar ilçesinde bulunan Sağlık Ocağı Çarşısı'nda alışveriş hareketliliği zirveye ulaştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çarşıya akın eden vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı. Bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı.

Çarşıda şekerleme, ayakkabı, giyim ve çörek otuna kadar geniş bir ürün yelpazesi her bütçeye hitap edecek şekilde satışa sunuluyor. Yoğunluk sabah saat 08.00'de başlarken, gece 22.00'ye kadar aralıksız devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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