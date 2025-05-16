Diyadin'de Küçükbaş Hayvanlara Küpe Takma ve Aşı Çalışmaları Devam Ediyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde küçükbaş hayvanlara küpe takma ve aşı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Diyadin ilçesinde, küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliği ve hayvan sağlığının korunması amacıyla İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından küpe takma ve aşı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hayvanların kayıt altına alınması, sağlıklarının korunması ve bölgedeki hayvancılığın verimliliğinin artırılması hedefiyle yürütülen bu çalışmalar, üreticiler için büyük önem taşıyor.

İlçe genelinde yapılan bu kapsamlı çalışmalar, hayvanların kimliklendirilmesi ve hastalıklara karşı korunmasını sağlıyor. Küpe takma işlemi, hayvanların doğum tarihinden itibaren takibi, sağlık geçmişi ve verimliliğinin izlenebilmesi açısından kritik bir öneme sahip. Ayrıca, küpeleme işlemi sayesinde hayvanların kaybolması durumunda kolayca bulunması ve çalınma vakalarının önlenmesi de mümkün oluyor.

Aşı uygulamaları ise hayvanların bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık kazanmasını amaçlıyor. Bölgedeki hayvancılık işletmelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, hayvan ölümlerini azaltmak ve üreticilerin ekonomik kayıplarını en aza indirmek için düzenli olarak yapılan aşılamalar, hayvancılığın geleceği açısından kritik bir rol oynuyor.

Diyadin İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, küçükbaş hayvan sahiplerine sağlık ve kayıt işlemlerini düzenli olarak yaptırmaları konusunda çağrıda bulunurken, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli ve sürdürülebilir olması için çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini vurguluyor. - AĞRI