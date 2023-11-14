Diyabet ve beslenme semineri büyük ilgi gördü

Şehitkamil Belediyesi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında diyabetle mücadelede beslenmenin kilit rolünü vurgulamak amacıyla 'Diyabet ve Beslenme' konulu seminer düzenledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yanı sıra beslenme ve spor uzmanlarının da katılım sağladığı programda, sağlıklı yaşam için önemli bilgiler verildi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 'Diyabet ve Beslenme Semineri' düzenledi. Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) düzenlenen eğitim ve etkinliklere, yaşam boyu spor faaliyetlerine katılan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Programa Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürü Erol Karataş, GAÜN BESYO Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Alıncak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim sorumlularının katıldığı etkinlikte Diyetisyen Tuğba Tekerek tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından katılımcıların, diyabet ve sağlıklı beslenme ile ilgili merak ettikleri tüm sorular interaktif bir şekilde devam eden eğitimde yanıt buldu. Etkinliğin ardından Şehitkamil Belediyesi tarafından katılımcılara diyabetle mücadele rehberi takdim edilirken, sağlıklı beslenmeyi sembolize eden yeşil çay ikramı yapıldı.

"Hareketli yaşam önleyici tedbirlerin başında"

Diyabet ve Beslenme Semineri'nde katılımcılara yönelik bir konuşma gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hareketli yaşamın diyabeti önleyici tedbirlerin başında olduğunu vurguladı. Başkan Fadıloğlu, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle düzenlediğimiz programa iştirak ederek bu konuda farkındalık oluşturmamıza destek olan tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Diyabette özellikle kan şekeri kontrolünün sağlanmasında yaşam boyu sürdürülebilir spor aktiviteleri, beslenme ve medikal tedavi kadar önemli bir rol oynuyor. Bu noktada gelecekteki muhtemel hastalığın riskini, ciddiyetini ve süresini en aza indirecek veya engelleyecek çalışmalarımızı kurumlar arası iş birliğiyle sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın günlük fiziksel aktivite oranını yükseltmek adına spor merkezlerimiz, 4 mevsim boyunca aralıksız hizmet veriyor. Spor alanında görevli tüm uzman eğitmenlerimiz çeşitli program ve projeler ile diyabet ve obezite konusunda vatandaşlarımızı sıklıkla bilgilendiriyorlar. Diyabeti anlayıp, farkında olma noktasında hepimiz daha fazla sorumluluk almalıyız. Seminerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP