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DİSK Başkanı Çerkezoğlu, 9 ayda işçiden 2 trilyon 254 milyar lira alındığını söyledi

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DİSK Başkanı Çerkezoğlu, 9 ayda işçiden 2 trilyon 254 milyar lira alındığını söyledi
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Edirne'de ilk 9 ayda kayıtlı işçilerin enflasyon, kesinti ve vergi nedeniyle 2 trilyon 254 milyar lira kaybettiğini söyledi. Çerkezoğlu, 28 bin lira olan asgari ücretin 21 bin liraya gerilediğini belirtti.

(EDİRNE) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Yılın ilk 9 ayında bu ülkede çalışan kayıtlı işçilerin 9 aylık kaybı, enflasyon, kesinti ve vergi nedeniyle 2 trilyon 254 milyar lirayı buldu. Bu yılın ilk 9 ayında 2 trilyon 254 milyar lira bizim cebimizden alındı, sermayeye ve hükümetin kasasına aktarıldı. Yani 28 bin lira olan asgari ücret 21 bin liraya gerilemiş durumda" dedi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), "Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet İçin Emekçi Buluşmaları"nın dördüncüsünü Edirne Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkede yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün düştüğüne ve işçi ücretlerinin az olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"İşçiler olarak biz geçinemiyoruz. Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücümüz her gün geriliyor. Her gün ama her gün çarşıda, pazarda, manavda herşeyin fiyatı artıyor ama bizim ücretlerimiz yüksek enflasyon karşısında ve hiçbir zaman tutmayan hedef enflasyon üzerinden belirlenen ücretlerimiz her gün daha fazla geriliyor. Her gün daha fazla yoksullaşıyoruz.

Düşünün ki, yılın ilk 9 ayında bu ülkede çalışan kayıtlı işçilerin bizlerin 9 aylık kaybı enflasyon, kesinti ve vergi nedeniyle 2 trilyon 254 milyar lirayı buldu. Bu yılın ilk 9 ayında 2 trilyon 254 milyar lira bizim cebimizden alındı, sermayeye ve hükümetin kasasına aktarıldı. Yani 28 bin lira olan asgari ücret 21 bin liraya gerilemiş durumda. Bu yaşadığımız kara tablo bir tesadüf değil.

Kademeli emeklilik bekleyen milyonlar olmak üzere staj ve çıraklık sigortası mağdurları olmak üzere emeklilikteki bütün adaletsizliklerin son bulması için mücadele ediyoruz. Emekli aylıklarının en az asgari ücrete yükselmesi tüm emekli aylıklarının arttırılması ve emeklilerin insanca yaşayacağı bir ücret ve başta sağlık hakkı olmak üzere sosyal haklara sahip olması için bu mücadeleyi yürütüyoruz."

Kaynak: ANKA
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