Dışişleri Sözcüsü Keçeli: "ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını yürürlükten kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlarını kaldırmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yürürlükten Kaldırması Hakkında: ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adımın, Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik uluslararası iş birliğini daha da teşvik ederek ülkede istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." - ANKARA