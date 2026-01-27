DİSİDER Başkanı Akbaş, Diyarbakır'daki EYP'li saldırıyı kınadı

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Başkanı Şeyhmus Akbaş, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasına el yapımı patlayıcı atılmasını kınadıklarını söyledi.

DİSİDER Başkanı Akbaş, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik EYP'li saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Akbaş, "İl Emniyet Müdürlüğümüz ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola ve kamu lojmanlarının yakınındaki bir site bahçesine, atılan el yapımı patlayıcı saldırısını şiddetle kınıyoruz. Yatırım ve istikrarı hedef alan bu eylem, Diyarbakır'da büyük emeklerle tesis edilen huzur ve güven ortamına yönelik açık bir provokasyondur. Son yıllarda oluşan huzur ve güven iklimi sayesinde, turizmde ilimize gelen ziyaretçi sayısında gözle görülür büyük bir artış yaşanmakta, Organize Sanayi Bölgelerimizin doluluk oranları yükselmekte, yatırım ve istihdam alanında umut verici gelişmeler kaydedilmektedir. Bu olumlu tabloyu sekteye uğratmaya yönelik her türlü eylem, yalnızca güvenlik güçlerimize değil, esnafımıza, sanayicimize, çalışanlarımıza ve doğrudan halkımıza zarar vermektedir. Barış ve güven ortamının kalıcı hale gelmesini sağlamak, öfkenin anlık cazibesine kapılmadan, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmek hepimizin ortak görevidir. Sergilenecek yapıcı eylem ve özenli söylem, ülkemizin yakaladığı barış sürecini sağlıklı ilerlemesine, karşılıklı güvenin pekişmesine ve toplumsal uzlaşının güçlenmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz. DİSİDER olarak her türlü şiddeti, toplumda korku oluşturmayı amaçlayan tüm provokatif girişimleri reddediyor, daha huzurlu Diyarbakır ve daha güçlü bir gelecek için, barış, istikrar ve kalkınmayı önceleyen her yapıcı adımın yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi. - DİYARBAKIR