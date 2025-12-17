Haberler

Dijital varlıklar hukukun gündeminde: Sosyal medya hesaplarınız miras kalabilir

Güncelleme:
Dijitalleşmenin hızla yaygınlaşması, sosyal medya hesapları ve kripto varlıkların miras hukukundaki değerini artırdı. Uzmanlar, dijital varlıkların artık hukuki ve ekonomik bir değer taşıdığına dikkat çekiyor.

Dijitalleşmenin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya hesapları, e-posta arşivleri, bulut depolama alanları ve kripto varlıklar miras hukukunun da gündemine girdi. Günümüzde milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı dijital platformlarda, ölüm sonrası bu hesapların akıbeti tartışma konusu olurken, uzmanlar dijital varlıkların artık hukuki ve ekonomik bir değer taşıdığına dikkat çekiyor.

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya hesapları, e-posta arşivleri, bulut depolama alanları ve kripto varlıklarda miras hukukunun gündeminde yerini aldı. Ölüm sonrası hesapların akıbeti hakkında değerlendirmelerde bulunan Avukat Burak Evci, dijital varlıkların klasik malvarlığı kavramının ötesine geçtiğini belirterek, miras hukukunda önemli bir yer edinmeye başladığını söyledi. Evci, Türk Medeni Kanunu'na göre mirasın yalnızca taşınır ve taşınmaz mallarla sınırlı olmadığını ifade ederek, "Kanunda geçen 'diğer malvarlığı hakları' ifadesi, dijital varlıkları da kapsayacak genişliktedir. Bu kapsamda sosyal medya hesapları, dijital cüzdanlar, kripto varlıklar ve ticari değeri bulunan çevrimiçi hesaplar da mirasçılara intikal edebilir" dedi.

Özel hayat ile miras hakkı arasında denge

Dijital hesaplara erişim konusunun uygulamada en çok münazara edilen başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Evci, özel hayatın gizliliği ile miras hakkı arasında dengeli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirtti. Mahkemelerin, 'özel hayatın gizliliği' gerekçesiyle dijital varlıkları tamamen miras dışında bırakmasının hukuken doğru olmadığını kaydeden Evci, "Aile fotoğrafları, kişisel arşivler ve hatıra niteliğindeki dijital veriler de miras hukukunun koruması altındadır" diye konuştu.

Dijital varlıklar hukukun gündeminde

Av. Evci, teknoloji şirketlerinin ölüm sonrası hesaplara ilişkin farklı uygulamalar benimsemesinin ciddi bir hukuki belirsizlik oluşturduğunu dile getirerek, dijital mirasa ilişkin açık ve geniş bir yasal düzenlemenin zorunlu hale geldiğini vurguladı. Türk hukukunda 'dijital miras' kavramına ilişkin açık ve özel bir düzenleme bulunmadığını belirten Evci, buna rağmen yargı kararlarının bu boşluğu doldurmaya yönelik önemli adımlar attığını ifade etti. Özellikle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'nin, murisin iCloud hesabında yer alan dijital unsurların terekeye dahil edilebileceğine hükmettiği kararın emsal nitelikte olduğunu söyledi. Dijitalleşmeyle birlikte miras hukukunun da dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Evci, "Dijital varlıkların terekeye dahil edilmesi, erişim usulleri ve paylaşım esasları kanuni güvence altına alınmadıkça bu alandaki uyuşmazlıklar artarak devam edecektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

