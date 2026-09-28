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Didim İlçe Tarım ve Orman ekipleri hamsi kotası denetimlerini sürdürüyor

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Didim İlçe Tarım ve Orman ekipleri hamsi kotası denetimlerini sürdürüyor
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Didim'de 2026-2027 su ürünleri av sezonunda hamsi kotasına yönelik denetimler sürüyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, avcılık faaliyetlerinin kontrol edilmesi ve kota uygulamasına uyulması için denetimlerin sezon boyunca devam edeceğini bildirdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, 2026-2027 su ürünleri av sezonu kapsamında uygulanan hamsi kotasına yönelik denetimler devam ediyor.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni av sezonuyla birlikte hamsi avında uygulanan kota düzenlemesinin sahada etkin şekilde uygulanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Balıkçılık faaliyetlerinin kontrol altında tutulmasına yönelik çalışmalar kapsamında hamsi avına ilişkin uygulamalar takip ediliyor. 2026-2027 su ürünleri av sezonunda hamsi için getirilen kota uygulaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, ilgili mevzuat doğrultusunda avcılık faaliyetlerinin kontrol edilmesi ve kota uygulamasına uyulmasının sağlanması amaçlanıyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın devamının sağlanmasına yönelik denetimlerin sezon boyunca sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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