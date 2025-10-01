Didim'de Ahilik Haftası Kutlamaları Gerçekleşti

38'inci Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Didim Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda anlamlı bir program gerçekleştirildi. Programa, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Oda Başkanı Barış Şam ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Etkinlikte "Yılın Ahisi" ve "Yılın Şoförü" seçilen esnaflara plaket ve hediyeleri takdim edildi.

33 yıldır ulaşım ve taşıma sektöründe hizmet veren, 1992 yılında Didim Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın kurucu üyeleri arasında yer alan ve bugün Altınkum Taksi Durağı'nda mesleğini sürdüren Ali Karabıyık, 2025 yılı "Yılın Ahisi" seçildi. Karabıyık'a plaket ve hediyesi AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve Oda Başkanı Barış Şam tarafından takdim edildi.

26 yıldır minibüsçülük yapan, günümüzde Akbük Birlik Kooperatifi'nde mesleğini sürdüren İbrahim Öztürk ise 2025 yılı "Yılın Şoförü" seçildi. Öztürk'e de plaket verilerek meslekteki özverili çalışmaları onurlandırıldı.

Programda konuşan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, ahiliğin önemine vurgu yaparak, "Ahilik, sadece meslek ahlakını değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, dürüstlüğü ve paylaşmayı ifade eder. Bu değerleri yaşatan tüm esnaf kardeşlerimizi kutluyorum. Bugün ödül alan esnaflarımız, genç nesillere örnek olacak bir meslek anlayışı sergilemişlerdir. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Didim Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Barış Şam ise yaptığı açıklamada, "Odamızın kurucularından Ali Karabıyık'ın yılın ahisi seçilmesi bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ayrıca yılın şoförü seçilen İbrahim Öztürk de mesleğinde örnek bir esnaftır. Her iki değerli üyemizi tebrik ediyor, sağlıklı ve bereketli yıllar diliyorum. Programımıza katılım sağlayan AYESOB Başkanımız Sayın Muhammet Ali Künkcü'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programın ardından AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve Didim Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Barış Şam, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul'u ziyaret ederek esnaf ve sanatkarların sorunları ve çözüm önerileri üzerine istişarede bulundu. - AYDIN