Didim'de 2026-2027 hamsi kota denetimlerini Tarım ve Orman Müdürlüğü yürütüyor

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Aydın'ın Didim ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonu kapsamında hamsi avcılığına yönelik kota denetimleri devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yürütülen denetimler sürüyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 su ürünleri av sezonu kapsamında uygulanan Hamsi Kota Uygulaması çerçevesinde kontrollerine devam ediyor. Hamsi avcılığının belirlenen kota sınırları içerisinde gerçekleştirilmesini esas alan uygulama kapsamında yürütülen denetimlerle, su ürünleri stoklarının korunması ve avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi önem taşıyor.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "2026-2027 su ürünleri av sezonu için Hamsi Kota Uygulaması kapsamında denetimlerimiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı