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DHMİ, 2024 Şubat Ayı Hava Trafiği Rakamlarını Açıkladı

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılı Şubat ayı hava trafiği rakamlarını açıkladı. Erzurum Havaalanında gerçekleşen uçuş sayısı ve yolcu sayısında artış olduğu görüldü.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılı Şubat ayı hava trafiği rakamlarını açıkladı.

Erzurum Havaalanından 2024 yılının ikinci ayında 644 uçuş gerçekleşti ve toplam 103 bin 934 kişi uçtu. Bir ayda Erzurum Havalimanından 630 iç hat ve 14 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılında aynı dönemde toplam 544 uçuş gerçekleşti.

Erzurum'da 1 ayda 102 bin 692 iç hatlar ve bin 424 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2023 yılında aynı dönemde bir ayda 80 bin 952 yolcu hareketi oldu. 1 ay içinde Erzurum Havalimanında 559 ticari uçak trafiği gerçekleşti. Bin 40 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2024 yılının Ocak ayında ise 5 ton kargo trafiği gerçekleşti.

Erzurum havaalanında 2024 yılının ilk iki ayında bin 291 uçuş, 210 bin 480 yolcu ve bin 152 ticari uçuş yapıldı. Bir önceki yıla göre rakamlarda genel anlamda artış olduğu gözlendi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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