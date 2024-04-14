Devrek'ten Umreye Gidecek Vatandaşlar Dualarla Uğurlandı
Devrek ilçesinde umreye gidecek olan vatandaşlar dualarla uğurlandılar.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kutsal topraklarda umre vazifesini gerçekleştirecek olan vatandaşlar düzenlenen program ile yolcu edildiler.
Merkez Hacı İbrahim Ağa Cami bahçesinde düzenlenen etkinlikte 20 kişinin yakınları bir araya gelerek yolcularını uğurlamanın buruk sevincini yaşadılar. Din görevlilerinin de hazır bulunduğu programda Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunurken, dualar, salavatlar ve getirilen tekbirlerle yolcular mübarek topraklara uğurlandılar. - ZONGULDAK