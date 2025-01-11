Devrek'te Ekmek Fiyatları Güncellendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ekmek fiyatları yeniden güncellendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde unlu mamuller arasında yer alan ekmeğin fiyatları yeniden belirlendi. Uzun zamandan bu yana fiyatlarda değişiklik yapılmadığını Erdemler Ekmek Fabrikasının Sahibi fırın işletmecisi Mehmet Erdem, "Gerek akaryakıta üst üste gelen fiyat artışları, gerek unlara gelen zamlar ve diğer giderlerinde artması nedeniyle ilçede faaliyet gösteren fırıncılar olarak ilgili birimler yaptığımız müracaat sonucunda ilçemizde ekmek fiyatları yeniden güncellenmiştir. Fiyatların yeniden belirlenmesine rağmen mamullerde de gramaj artışına gidilmiştir" diye konuştu.

Devrek'te Yeni fiyatlardan satışa başlayan fırıncılar 240 gr ekmek fiyatı 15 liradan 480 gr ekmek fiyatı 30 lira, 1000 gr ekmek, 62.50, 350 gr sade pide 30 lira ve 350 gr yumurtalı pide 35 lira olarak belirlendi. - ZONGULDAK