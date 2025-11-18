Deve Güreşi Sezonu Öncesi Saraçlarda Yoğunluk

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinde yaklaşan deve güreşi sezonu öncesi, milyonluk develeri süsleyen saraçlarda yoğunluk başladı. Aydın'da 40 yıldır saraçlık yapan Süleyman Korak, bir deveyi süslemenin maliyetinin 30 bin TL'ye kadar yükseldiğini söyleyerek, sezon öncesi işlerin yoğun olduğunu aktardı.

Başta Ege ve Akdeniz bölgelerinde olmak üzere Marmara bölgesi de dahil olmak üzere ülkenin pek çok ilinde kış aylarında düzenlenen deve güreşleri ile aynı zamanda Yörüklerin kültürleri de yaşatılıyor. Deve sahipleri ise her sezon milyonluk develerini güreşe hazırlıyor. Zili, havanı, yuları, havudu, püskülü, kolanı derken baştan ayağa adeta gelin gibi süslenerek arenaya çıkan develerin heybeti kadar şık görünmesine de çok önem veriliyor.

Develerini gelin gibi süsleyip güreş alanına çıkarmak isteyen deveciler, havudu süslemek için saraçlarda iş yoğunluğu oluşturdu. Özellikle develerinin süslü ve şık görünmesini isteyenler, 40 yıldır Aydın'da saraçlık yapan Süleyman Korak'ın kapısını çalıyor. Rengarenk süslerin siparişini veren devecilere ürünlerini yetiştirmek için Süleyman Korak ve oğlu Cavit Korak, yoğun bir mesai sürdürüyor. Dede mesleğini sürdüren Süleyman Korak, oğlu ile birlikte yapımı oldukça zahmetli olan süs eşyalarını hazırlıyor.

Deve güreşi sezonun yaklaştığını ve Ocak ayına kadar süs eşyaları hazırladıklarını ifade eden Korak, "Develer için hazırlık yapılıyor. Deve havudu dışında bütün giyimler, yazı levhaları, ağızlık gibi her türlü aksesuarları yapıyoruz. Develeri gelin gibi süslüyoruz. Deveyi süslediğin zaman havan mutlaka takılması gerekiyor. Bu havanlar antikadır. Bulmak da öyle kolay değildir. Deve süsleme maliyetleri 10 bin TL ile 30 bin TL arası değişiyor" dedi.

Güreş alanında heybetiyle, üzerindeki süs eşyalarıyla izleyenleri kendine hayran bırakan develerin süslenmesi için gecesini gündüzüne katarak çalışan Korak, "Aydın başta olmak üzere Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinde Çanakkale'den tutun Antalya'ya kadar develer olduğu için süs malzemeleri yapıp gönderiyoruz. Bize telefonla ulaşıyorlar. Siparişlerini hazırlayıp gönderiyoruz" dedi.

Babasının yanında çalışan 19 yaşındaki Cavit Korak ise "Bu sektörde 10 seneden beri varım. Küçüklüğümden beri dükkana gelip gidiyoruz. En çok deve işlerini yapıyoruz. Deve takımları ve süslerini hazırlıyoruz. Babam bu mesleği dedesinden ve babasından öğrenmiş. Ben de rahmetli dedemden ve babamdan öğrendim. İnşallah ilerde bu mesleğe devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN