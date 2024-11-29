Derya Kara, Deprem Sonrası Lokanta Açarak Hayata Tutunuyor

Hatay'da depremde eşini kaybeden ve çocuklarıyla birlikte depremin 18'inci saatinde enkazdan kurtarılan 34 yaşındaki Derya Kara, deprem sonra açtığı lokantada rahmetli eşinin sevdiği yemekleri vatandaşlara tattırarak evlatlarının geleceği için mesai yapıyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş, binlerce insan enkaz altından sağ olarak kurtarılmıştı. Depreme Hassa ilçesi Yenimahalle'de yakalanan 34 yaşındaki Derya Kara ve evlatları 10 yaşındaki Mahmut Kara ile 8 yaşındaki Aras Kara enkazdan 18. Saatte sağ olarak kurtuldu. Derya Kara'nın 2 evladının babası eşi 38 yaşındaki Kamil Kara'ysa enkazda kalarak vefat etti. Deprem sonrası 4 aylık tedavi süreci olan Kara, bir süre farklı işlerde çalıştık sonra kendi işini kurmaya karar verdi. Babasının evinin balkonun alt kısmını dükkan haline getiren Kara, açtığı lokantada insanlara yemekler yaparak evlatlarının rızkını kazanmaya çalışıyor. Depremden sonra eşinin sevdiği yemekleri yapamayan Kara, açtığı lokantayla tekrar eşinin sevdiği yemekleri yapmaya başladı ve evlatları için yeniden hayata tutundu.

"Eşim bir adım, arkamdaydı ben ve çocuklarım bir adım öndeydik ama bir adım daha atsaydık belki eşim kurtulabilirdi"

Depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kurtulup hastanede eşini kaybeden depremzede Derya Kara, "Sabaha karşı saat 04: 15'i geçerken yatakta dolanırken bir anda sallantıyla yerimizden fırladık. Anne bizi kurtarın diye çocuklarımın çığlıklarını duydum. Çocuklarımızla aramızda kısa bir mesafe vardı ama o anı yaşayınca tekrardan hala etkileniyorum. Çevredekilerin dediklerine göre depremin 18'inci saatinde kurtarıldık. Eşim bir adım arkamdaydı ben ve çocuklarım bir adım öndeydik ama bir adım daha atsaydık belki kurtulabilirdik. O adımı atamadık çok sallanıyorduk. Evin duvarını patladığını gördüm ve duvardan aldığım darbeyle bayılmıştım. Kendime geldiğimde enkazdaydım ve çocuklarımdan ses alamıyordum. O anda eşim dizime yatmış vaziyette hissedebiliyordum" dedi.

"Eşime yemek yapıyormuş gibi eşimin emanetlerine bakmak için yemekler yapıyorum"

Eşine yapıyormuş gibi yemekler yapıp kazanç sağladığını ifade eden depremzede Kara, "Depremde 3 ila 4 ay süren bir tedavi sürecim oldu. Sağ tarafımda felç geçirdim ve bundan dolayı ayağımla ilgili hala sıkıntılarım var. Babamın evin balkonunun alt kısmını işyeri yaptık. Ben kendi işimi yapmak istiyordum ve babamla buraya açtık. Rahmetli eşim benim yemeklerimi çok severdi. Ben depremden sonra mutfakta eşimin sevdiği yemekleri yapamıyordum. Sonra yaptığım yemekleri eşim yiyecek gibi yapmayı deneyince yapabiliyorum. Eşime yapıyormuş gibi ve eşimin emanetlerine bakmak için yemekler yapıyorum. Rabbim çok şükür rızkını gönderiyor ve bu şekilde kendi kazancımı buradan sağlıyorum. Bu şekilde sevdiğim işi yapıyorum. Çocuklarıma ve insanlara yemek yapıyorum. İnsanların mutlu oldukları zaman bende mutlu oluyorum. Bu şekilde hayata sımsıkı tutunmaya çalışıyoruz. Dükkanıma herkesi davet ediyorum. Herkesin ve özellikle çocukları olan kişilerin dik dursunlar. Bir kadın inandıktan sonra her şeyi yapabilir. Ben sıfırdan başladım ve şükürler olsun ki hiç kimseye ihtiyaç duymadan çocuklarıma bakabiliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY