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Dernek Başkanı Beşer, Afyonkarahisar Valisi Aktaş ile Forever çalışmalarını paylaştı

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Dernek Başkanı Beşer, Afyonkarahisar Valisi Aktaş ile Forever çalışmalarını paylaştı
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Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer ile fabrika yetkilisi Berat Beşer, Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş’ı ziyaret etti. Beşer, ziyarette çalışmalar ve Forever hakkında bilgi paylaştıklarını belirterek Aktaş’a teşekkür etti.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer ile elektrikli araç üretimi yapan fabrika yetkilisi Berat Beşer, Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret dolayısıyla açıklama yapan Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız ve Afyonkarahisarımız'ın markası Forever hakkında valimiz ile bilgi paylaşımında bulunduk. Bizleri kabul ederek gösterdiği ilgi, destek ve misafirperverlik dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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