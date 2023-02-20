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Depremzedelere her gün çorba ve çay ikram ediliyor

Yerel Haberler

Depremzedelere her gün çorba ve çay ikram ediliyor

Körfez Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'a gönderilen gezici ikram aracıyla vatandaşlara bardak çorba ve çay ikramında bulunuluyor.

Körfez Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'a gönderilen gezici ikram aracıyla vatandaşlara bardak çorba ve çay ikramında bulunuluyor.

Körfez Belediyesi Kahramanmaraş'ta yardım seferberliği başlattı. Bölgeye gönderilen gezici ikram aracı, Kahramanmaraş'ın birçok noktasında günlük 3 bin bardak çorba ve çay ikramında bulunuyor. İkram aracı içerisinde hazırlanan çorba ve çaylar, kentin birçok noktasında vatandaşlara ulaştırılıyor. Kahramanmaraş Aslanbey köyünde depremzedeleri ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kent merkezinde ekiplerimiz temizlik, gıda dağıtımı, çadır kurulu gibi görevleri yürütüyor. Bizler de köylerimizi gezerek hem eksiklikleri yerinde görüyoruz hem de neler yapabiliriz buna bakıyoruz. Vatandaşlarımızla da sohbet ediyoruz. Tüm imkanlarımızla sizi mutlu edebilmek için yanınızdayız" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Körfez Belediyesi Kahramanmaraş Körfez Yerel Haberler

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