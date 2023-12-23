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Depremzedeler El Emeği Ürünlerle Geçim Sağlıyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nazife-Salih Çelik çifti, kendi ürettikleri el emeği ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor. Nazife Çelik, Şahinbey Belediyesi'nin dikiş kursunda ürettiği eşyaları satarak ailelerini geçindirdiklerini belirtti.

Depremden etkilenen karı-koca, geçimlerini kendi yaptıkları el emeği ürünlerle sağlıyor

Eşiyle el ele vererek el emeği ürünlerle geçimlerini sağlıyor

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen ve afet sonrası zor zamanlar geçiren Nazife- Salih Çelik çifti, geçimlerini kendi yaptıkları el emeği ürünleri birlikte satarak sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerden etkilenen ve psikolojik anlamda zor dönemler geçiren Nazife Kılıç, Şahinbey Belediyesi'nin sunduğu dikiş kurslarında diğer kadınlarla bir araya gelerek el emeği göz nuru eşyalar üretmeye başladı. Çelik'in ürettiği el emeği ürünleri ise eşi Salih Çelik satarak geçimlerini sağlıyor. Kendi el emeği ürünlerini satarak kazanç elde ettiklerini ifade eden Nazife Çelik, "Şahinbey Belediyesi'nin bize sunduğu dikiş kursunda ürettiğim eşyaları satarak kazanç elde ediyor ve tüm borçlarımızı ödüyoruz böylelikle ailemizi geçindiriyoruz" dedi.

"Hocamız deprem sürecinde bize tesisin kapılarının açık olduğunu söyledi"

Eşi işten çıkarıldığı için tek geçim kaynaklarının kursta ürettiği ürünler olduğunu söyleyen Nazife Çelik, başka gelirleri olmadığı için şalvar ve pijama dikmeye ağırlık verdiğini aktararak, "Dikiş kursu ile pandemide tanıştım. Öncesinde ufak ufak dikişler yapıyordum ve kendimi geliştirdim. Başta çocuklarıma yapıyordum daha sonra eşimi işten çıkardılar. Eşim işten çıkarılınca bana sen ürünleri dik ben satayım dedi. Deprem oldu, deprem sürecinde ise hocamız tesiste kaldığını söyleyince biz de gelebilir miyiz, eşim satışa gidiyor dikmem gereken kumaşlar var dedim. Hocamız ise bize tesisin kapılarının açık olduğunu söyledi. Depremin ilk olduğu zamanlarda eşim 15-20 gün boyunca satışa çıkamadı ve bizim başka gelirimiz olmadığı için şalvar ve pijama dikmeye daha çok ağırlık verdim" ifadelerini kullandı.

"Günde ortalama 15 tane dikiyorum ve hepsi bitiyor"

Dikiş kursunda ürettiği eşyalardan kazanç elde ederek tüm borçlarını ödediğini söyleyen Çelik, "Kursta görevli olan hocamız, yardımcı olacağını söyledi. Ben diktikçe eşim köylere ve çevre ilçelere giderek sattı. O dönemlerde çocuğumda rahatsızdı, paraya ihtiyacımız vardı. Dikiş ile kazancımızı çıkarttık. Daha önce kumaşlarımız ucuzdu, 100 TL'ye satıyorduk. Şuanda 200 TL'ye çıkardık. Günde ortalama 15 tane dikiyorum ve hepsi bitiyor. Biz kredi çekmiştik, dikiş kursunda ürettiğim eşyalardan kazanç elde ederek tüm borçlarımızı ödüyoruz ve ailemizi geçindiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Dikiş yaparak stresimizden uzaklaşıyoruz"

Depremin korkularını ve tüm stresini dikiş kursunda attığını söyleyen Çelik, "Depremde çok korkmuştuk ve buradaki görevli hocalarımız sayesinde ben dahil tüm kadınlar depremin stresini burada attık. Herkes burada birbirine destek oluyor ve dikiş yaparak stresimizden uzaklaşıyoruz diyebilirim. Tüm arkadaşlarıma tavsiye ettim. Buraya gelmenin motive ettiğini, tüm sıkıntılarımızdan arındığımızı ve eve mutlu gittiğimizi anlatıyorum" şeklinde konuştu.

"Eşimle beraber el ele verdik ve kazanç elde ediyoruz"

Eşiyle el ele vererek kazanç sağladıklarını ifade eden Salih Çelik ise, "Eşimle beraber el ele verdik. Eşimin kursta ürettiği tüm şalvarı, eteği ve çeşitli giyim ürünlerini çevre köylerde ve ilçelere giderek satıyorum. Böylelikle evimizin geçimini sağlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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