Depremzede Öğrenciler Nemrut Dağı'nda Kitap Okuma Etkinliğinde Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Kitap Okuma Halkaları' projesi kapsamında, depremzede öğrenciler Nemrut Dağı'nda kitap okuma etkinliği düzenledi. Öğrenciler, tarihi mekanlarda buluşarak klasik eserler okudu ve değerlendirme yaptı.

Haber: Abdurrahman AKÇAL

(ADIYAMAN) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Kitap Okuma Halkaları' projesi kapsamında, depremzede öğrenciler Nemrut Dağı'nda kitap okuma etkinliğinde buluştu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Adıyaman İl Halk Kütüphanesi ve Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 40 gönüllü öğrenciye bakanlık yayınları dağıtıldı, kitap okuma ve değerlendirme halkaları oluşturuldu.

"Kitap Okuma Halkaları" projesi kapsamında, depremzede öğrenciler Nemrut Dağı'nda kitap okuma etkinliğinde buluştu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Adıyaman İl Halk Kütüphanesi ve Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle etkinliğe katılan öğrenciler, Türk ve dünya klasiklerinden seçilen eserleri Nemrut Dağı'nın tarihi atmosferinde okuyarak kitap kritikleri yaptı.

Program kapsamında öğrenciler, Cendere Köprüsü, Kahta Kalesi, Arsemia Antik Kenti ve Karakuş Tümülüsü gibi kentin önemli kültürel miras alanlarını da gezerek yerinde bilgi aldı. Proje ile gençlerin hem okuma alışkanlığını geliştirmesi hem de Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerlerini tanıması amaçlandı.

Öğrenciler deneyimlerini anlattı

Etkinliğe katılan öğrenciler, projenin kendilerine kattığı kazanımları dile getirdi. 11. sınıf öğrencisi Kübra Nur Asnuk, "Gençlik Merkezi ve İl Halk Kütüphanesi'yle birlikte yaptığımız 'Kitap Okuma Halkaları' projesi kapsamında Nemrut Dağı'na geldik. Bu proje sayesinde hem değerlerimizi öğreniyoruz hem de ufkumuzu geliştiriyoruz" dedi.

Mustafa Arda Tüy ise, "Hocalarımıza, okuduğumuz kitapların konusunu anlattık. Aynı zamanda tarihi mekanları gezme fırsatı buluyoruz. Kitap okuma sayesinde iletişim becerimiz artıyor. Herkese kitap okumayı öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

İkra Nur Karakurt, "Etkinlikte 40 öğrenci olarak yer aldık. Gruplar halinde farklı kitaplar okuyarak içeriklerini hocalarımıza anlattık. Kitap okuduğumuzda ufkumuz genişliyor ve daha önce görmediğimiz kavramları öğreniyoruz" şeklinde konuştu.

Eylül Ezel Gülbahar da şöyle konuştu:

"Kitap Okuma Halkaları projesiyle çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Hocalarımızın desteğiyle hem kitap okuma hızımız artıyor hem de görmediğimiz yerleri gezme imkanı buluyoruz."

Etkinliğe Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, Gençlik Lideri Özge Mutlu, Adıyaman İl Halk Kütüphanesi idareci ve personeli ile 40 gönüllü öğrenci katıldı. Tarihi atmosferde gönüllerince vakit geçiren gençler, gün boyunca hem kitap okumanın hem de birlikte olmanın keyfini yaşadı. Projenin, ilerleyen dönemde kentin farklı tarihi mekanlarında da devam ettirilmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
