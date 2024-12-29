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"Hırsızlar bileziklerimi çaldı" dedi, işin aslı farklı çıktı

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Hatay'da evine hırsız girdiğini söyleyip, "Kafama silah dayayıp altınlarımı çaldılar" diyen kadının yalanı kısa sürede tespit edildi. Kadının, gerçekte bileziklerini kumar borçları nedeniyle bunalıma giren oğluna verdiği öğrenildi.

Hatay'da, evine hırsız girdiğini iddia eden bir kadının, gerçekte bileziklerini kumar borçları nedeniyle bunalıma giren oğluna verdiği ortaya çıktı. Kadın, olayın ardından yaptıkları açıklamada yalan beyanda bulunduğunu itiraf etti.

Depremzede Kadının Altınlarını Oğluna Verdiği Ortaya Çıktı

HIRSIZLARIN BİLEZİKLERİNİ ÇALDIĞINI İDDİA ETTİ

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta bulunan müstakil evde yaşayan H. ve A.K. çifti, evlerine hırsız girdiğini ve 2 adet bileziğin çalındığını iddia etti. A.K., eşi balkonda olduğu esnada eve giren 2 şahsın kafasına silah dayayarak 2 adet bileziği çalarak kaçtığını söyledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşlı kadın, verdiği röportajda gözyaşlarına boğularak, hırsızların ev hayaliyle biriktirdikleri parayı çaldığını söyledi.

Depremzede Kadının Altınlarını Oğluna Verdiği Ortaya Çıktı

BİLEZİKLERİ OĞLUNA VERMİŞ

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kendisiyle yaptığı görüşmeler neticesinde A.K., bilezikleri 2 ay önce kumar oynayan ve borçlanarak bunalıma giren oğluna verdiğini kabul etti. Konuyla ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğince 28.12.2024 günü saat 11.45 sıralarında Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta konutta silahlı yağma konusu ile alakalı yapılan çalışmalarda A.K isimli bayan ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K'nın bunalımda olduğunu, kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini beyan etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET SEHER - Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Kara:

Dayım sen çok taşımışsın bu yükü sırtında walla halen geç değil indir küfeyi yere. Kim bilir kaç kez baktın bunun gözünün sahte yaşına

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