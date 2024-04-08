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Depremin Yaralarının Sarıldığı Hatay'da Bayram Alışverişi Buruk Geçiyor

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Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da yerle bir olan tarihi Uzun Çarşı'da bayram alışverişi buruk geçiyor. Depremzede esnaf, tarihi çarşıda 2023 yılındaki bayramlara oranla yoğunluğun arttığını dile getirdiler.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da asrın felaketinin hüznü yaşanmaya devam ediyor. Depremde zarar gören ticaretin merkezi konumunda olan Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş telaşı yaşanıyor. Uzun Çarşı'da geçtiğimiz yılki bayramlara oranla bu yıl yoğunluk fazlalaşmış durumda. Bayram alışverişi için tarihi çarşıya akın eden vatandaşlar, eski günleri yad ederek buruk alışveriş gerçekleştiriyorlar.

"İşler yoğun, geçen yılki bayramlara göre işlerimiz daha iyi"

Esnaf Ali Güzel, 2023 yılındaki bayramlara göre alışverişin daha yoğun olduğunu belirterek "Burası Tarihi Uzun Çarşı, alışveriş yapıyoruz. Bayram buruk geçiyor. İnşallah her şey güzel olacak. İşler yoğun, geçen yılki bayramlara göre işlerimiz daha iyi. Çarşımızda hareketlilik var. Herkes ekmeğinin peşinde" dedi.

"Rabbim bundan sonraki bayramlarımızı daha güzel eylesin inşallah"

Ailesiyle birlikte tarihi çarşıda alışveriş yapan Yunus Çalbaş, önümüzdeki bayramlar için umutlu olduklarını belirterek "Antakya'da Uzun Çarşı'da bayram alışverişi yapıyoruz. Eski günlerimizi yad etmeye çalışıyoruz. Bayramlar artık bizim için yok gibi. Rabbim bundan sonraki bayramlarımızı daha güzel eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

"Halkımız çarşı esnafını kalkındırmaya çalışıyor, sağ olsunlar"

Esnaf Sümeyra Turan, bölge halkının çarşı esnafına destek olmak için alışveriş için tarihi çarşıyı tercih ettiklerini belirterek "Esnafız, buruk bir bayram yaşıyoruz. Deprem bölgesinde buruk bir yaşıyoruz. Halkımız çarşı esnafını kalkındırmaya çalışıyor, sağ olsunlar. Çok şükür yoğunluk var. Alışveriş merkezlerinin kapanmasının bizlere katkısı var" dedi.

"Buruk bir bayram, yaşamak zorundayız"

Asrın felaketinin ardından bayramların hüzünlü geçtiğini belirten Hülya Aldıç, "Bayram alışverişi yapmaya geldik. Buruk bir bayram, yaşamak zorundayız. Depremin ardından hayat güzel gitmiyor, sadece nefes alıyoruz. Ben kendim için söylüyorum" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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